بحضور نائب وزير الرياضة.. وزارة الرياضة تنظم النسخة الأولى من ملتقى "واعد" الشبابي

من جهته، أكد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب في وزارة الرياضة عبدالعزيز المسعد، أن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، سيسهم في دفع مسيرة التقدم والتنمية الشاملة فيهما -بإذن الله-، كونه يعد من أكثر القطاعات الحيوية، نظراً للطاقة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الفئة والأفكار الإبداعية الخلاقة التي يقدمونها في مختلف المجالات، فيما أوضح وكيل وزارة الثقافة والشباب في دولةِ الإمارات العربية المتحدة سعادة مبارك الناخي، أن هذا التجمع بين شباب البلدين يعد منصة مثالية لمعرفة أفكار الشباب الإبداعية، ويوفر لهم بيئة حاضنة لطاقاتهم، مؤكداً أن هذا الحدث يعد أحد سبل التعاون الدائم والمشترك بين المملكة والإمارات، نحو صناعة مستقبل زاهر للأجيال المقبلة -إن شاء الله-".