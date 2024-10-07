رياضة
"موسم الرياض" يقّدم حدثًا تاريخيًا للمنافسة بين أبطال العالم في المصارعة
لأول مرة في تاريخ "كراون جول" في مواجهة لتحديد مَن الأفضل بلا منازع
يستعد موسم الرياض في الثاني من نوفمبر المقبل، لتقديم حدث استثنائي بالتعاون مع WWE، بلقاء أبطال العالم لأول مرة في تاريخ "كراون جول" في مواجهة لتحديد مَن الأفضل بلا منازع.
ففي هذا الحدث المرتقب، سيتواجه بطل WWE كودي رودز الملقب بـ"الكابوس الأمريكي" مع بطل العالم للوزن الثقيل غونثر الذي يلقب بجنرال الحلبة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مواجهة قوية بين بطلة WWE للسيدات نيا جاكس وبطلة العالم للسيدات ليف مورغان، إذ ستشهد هذه الليلة التاريخية فائزًا واحدًا فقط يحمل لقب "بطل كراون جول".
وسيكون هذا الحدث الأبرز في اللعبة كونه يجمع بين أفضل المصارعين والمصارعات لتقديم عرض لا يُنسى، ضمن فعاليّات موسم الرياض العالمي.