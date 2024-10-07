"موسم الرياض" يقّدم حدثًا تاريخيًا للمنافسة بين أبطال العالم في المصارعة

ففي هذا الحدث المرتقب، سيتواجه بطل WWE كودي رودز الملقب بـ"الكابوس الأمريكي" مع بطل العالم للوزن الثقيل غونثر الذي يلقب بجنرال الحلبة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مواجهة قوية بين بطلة WWE للسيدات نيا جاكس وبطلة العالم للسيدات ليف مورغان، إذ ستشهد هذه الليلة التاريخية فائزًا واحدًا فقط يحمل لقب "بطل كراون جول".