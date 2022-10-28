برئاسة "الفيصل".. الرياض تحتضن الاجتماع الـ34 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون

عقد رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ34، اليوم الجمعة، بمقر الأمانة العامة، بمدينة الرياض، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية، وبحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، والشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية في سلطنة عمان، والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية في دولة قطر، والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية في دولة الكويت، وبمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.