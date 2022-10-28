برئاسة "الفيصل".. الرياض تحتضن الاجتماع الـ34 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون

عقد رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ34، اليوم الجمعة، بمقر الأمانة العامة، بمدينة الرياض، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية، وبحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، والشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية في سلطنة عمان، والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية في دولة قطر، والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية في دولة الكويت، وبمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، واعتماد التوصيات المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي بشأن هيئة التحكيم الرياضي بدول مجلس التعاون، واعتماد التقرير الختامي عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، والتي أقيمت بدولة الكويت خلال شهر مايو 2022م.
كما اعتمد أصحاب السمو والمعالي والسعادة جدول توزيع الدورات الرياضية الخليجية للخمسة أعوام القادمة، وناقش ملف التعاون الدولي المشترك في المجال الرياضي، واعتمد الاجتماع توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي؛ تنفيذًا لتوجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.