اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لربع نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية في الطائف

واختتمت اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات، حيث أُقيمت 6 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، شهدت تعادل حائل وجازان بنتيجة 2-2، وحصل لاعب حائل عزام الجنيدي على جائزة أفضل لاعب، فيما فاز الجوف على القصيم بهدف نظيف وحصد لاعب الجوف عبدالرحمن الرويلي جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب جدة على حفر الباطن بنتيجة 3-0 وحقق لاعب جدة نواف بصاص جائزة أفضل لاعب.