جدد آمال التأهل للدور التالي.. "الأخضر" تحت 17 يهزم نيوزيلندا في كأس العالم للناشئين

جدد المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم آماله في التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم تحت 17 عامًا – قطر 2025، بعد فوزه المثير على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.