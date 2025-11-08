جدد آمال التأهل للدور التالي.. "الأخضر" تحت 17 يهزم نيوزيلندا في كأس العالم للناشئين

جدد المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم آماله في التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم تحت 17 عامًا – قطر 2025، بعد فوزه المثير على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر الناشئ بهدف مبكر سجله اللاعب عبدالرحمن سفياني في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.
وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب النيوزيلندي التعادل في الدقيقة 55، لكن الرد السعودي جاء سريعًا عبر اللاعب صبري دهل في الدقيقة 58. وعاد المنتخب النيوزيلندي للتعادل مجددًا في الدقيقة 83، قبل أن يحسم ثاري أحمد النتيجة لصالح الأخضر بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1.
وبهذا الانتصار، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بمجموعته، بعدما خسر أمام النمسا في الجولة الأولى.
وسيخوض الأخضر مباراته الختامية في الدور الأول أمام منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكفيه التعادل لضمان التأهل إلى الدور التالي.