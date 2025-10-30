وسط مطاردة أبها والعروبة.. العلا يحافظ على صدارة دوري "يلو"

حافظ فريق العلا الأول لكرة القدم على صدارته لسلم ترتيب دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد ختام منافسات الجولة السادسة، التي شهدت فوزه الكبير على الطائي بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة متصدرًا جدول الترتيب منفردًا بالمركز الأول.
وفي سباق الهدافين، واصل النيجيري نوانكو سيمون لاعب العروبة تألقه بتصدر القائمة برصيد 10 أهداف، بعد تسجيله هاتريك ثاني على التوالي، وجاء خلفه كل من سيلا سو (أبها) وغايتان لابورد (الدرعية) برصيد 7 أهداف لكل منهما، ثم جانو زينهو (الرائد) بـ 6 أهداف، وكولوريس (العلا) بـ 5 أهداف.
كما واصل العلا تميّزه الدفاعي، إذ استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط منذ انطلاق المسابقة، ليُعد الأقوى دفاعًا في الدوري، إلى جانب امتلاكه أقوى خط هجوم بتسجيل 17 هدفًا، ما يعزز موقعه في صدارة دوري "يلو" وسط مطاردة من فريقي أبها والعروبة اللذين يواصلان تحقيق نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة.