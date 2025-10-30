وسط مطاردة أبها والعروبة.. العلا يحافظ على صدارة دوري "يلو"

حافظ فريق العلا الأول لكرة القدم على صدارته لسلم ترتيب دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد ختام منافسات الجولة السادسة، التي شهدت فوزه الكبير على الطائي بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة متصدرًا جدول الترتيب منفردًا بالمركز الأول.