"آل خليفة" يؤكد : المملكة قادرة على استضافة كأس العالم و"يجب اختيار الوقت المناسب"

وتابع: "المملكة بلد قادر على تنظيم بطولة مماثلة، لكن علينا اختيار الوقت المناسب، في 2030 أو 2034، بحسب الظروف ونسب النجاح, ونشكّل كاتحاد آسيوي 47 صوتًا، فيما يحتاج الفوز إلى أكثر من 110 أصوات, ويجب أن نحظى بدعم من القارات الأخرى, وننسّق الوقت المناسب لاحتضان هذه البطولة سواء في 2030 أو 2034, ويهمّنا أن يكون ملف السعودية ناجحًا عندما تتقدّم به ونحن نتحمّل مسؤولياتنا وهذا التزام مني أنا شخصيًا لكن يجب اختيار الوقت المناسب".