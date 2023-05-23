"آل خليفة" يؤكد : المملكة قادرة على استضافة كأس العالم و"يجب اختيار الوقت المناسب"

قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إن المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة كأس العالم لكن يتعيّن "اختيار الوقت المناسب" لاحتضان قارته الحدث العالمي في عام 2030 أو 2034.
وأضاف في حوار مع الصحافيين في بيروت على هامش زيارته الأخيرة إلى سوريا ولبنان: "السعودية قادمة بقوة وننسّق مع الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لاحتضان كأس العالم 2030 أو 2034 بالاتفاق مع الجميع. عندما يُقدّم الملف، نريد ضمان نجاحه بنسبة 90 بالمئة على الأقل".
وتابع: "المملكة بلد قادر على تنظيم بطولة مماثلة، لكن علينا اختيار الوقت المناسب، في 2030 أو 2034، بحسب الظروف ونسب النجاح, ونشكّل كاتحاد آسيوي 47 صوتًا، فيما يحتاج الفوز إلى أكثر من 110 أصوات, ويجب أن نحظى بدعم من القارات الأخرى, وننسّق الوقت المناسب لاحتضان هذه البطولة سواء في 2030 أو 2034, ويهمّنا أن يكون ملف السعودية ناجحًا عندما تتقدّم به ونحن نتحمّل مسؤولياتنا وهذا التزام مني أنا شخصيًا لكن يجب اختيار الوقت المناسب".
وحصلت على حق استضافة كأس آسيا 2027 مع بقاء ملفها وحيدًا، بعد انسحاب الهند وأوزبكستان وإيران, حيث ستكون الاستضافة الأولى للمملكة حاملة اللقب ثلاث مرات (1984 و1988 و1996) للنهائيات التي انطلقت عام 1956م.
ومع إقامة نسخة كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة الأولى في ثلاث دول، تدور المنافسة على استضافة نسخة 2030 مع بروز ملف أوروبي-إفريقي مشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب، وآخر أمريكي جنوبي يضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي، يصادف مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو, وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع المملكة واليونان الترشح بملف مشترك لاستضافة الحدث العالمي.