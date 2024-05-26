"المسحل" يرفع الشكر لخادم الحرمين على رعايته الكريمة لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

وقال المسحل : "الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تؤكد الدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، التي تُسهم بشكل مباشر بعد توفيق الله -عز وجل- في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص كرة القدم".