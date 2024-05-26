"المسحل" يرفع الشكر لخادم الحرمين على رعايته الكريمة لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي الحالي 2023-2024م بين فريقي الهلال والنصر.
وقال المسحل : "الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تؤكد الدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، التي تُسهم بشكل مباشر بعد توفيق الله -عز وجل- في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص كرة القدم".
وثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التوجيه والاهتمام الكبيرين من قِبل الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بكرة القدم السعودية وتحقيق النجاحات فيها.
وأعرب "المسحل" عن أمنياته بالتوفيق لطرفي المباراة النهائية فريقي الهلال والنصر وتقديم صورة مشرّفة للكرة السعودية تعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها كرة القدم في المملكة.