الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوقع اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم الرياضي السعودي

وقّع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ بهدف تقديم مبادرات تعاونية بين الطرفين، وتنفيذ حملات توعوية للهيئات الرياضية؛ من أجل ضمان جودة وموثوقية المعلومات الرياضية المقدمة للجمهور.
وقّع الاتفاقية من جانب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رئيس مجلس الإدارة جبر محمد الشايقي، ومن جانب مركز التحكيم الرياضي السعودي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد ناصر باصم.
وأوضح "الشايقي" أن إطلاق الاتفاقية جاء للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للاتحاد، وذلك ضمن إطار الرؤية المتمثلة في تنمية الرياضة السعودية، داعمًا لمسيرة التحول نحو التطوير والنماء للانتقال لمرحلة مهمة في مسيرة الرياضة المحلية بصبغتها العالمية، ودور الإعلام الرياضي في مواكبة هذا التطور، مبينًا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الاتحاد والجهات شبه الحكومية والمراكز الرياضية والإعلامية، وذلك استكمالًا لمسيرة التعاون والعمل المشترك.
من جهته، أكد رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي أن إطلاق الاتفاقية جاء للإسهام في تعزيز وتدعيم التطور الذي تعيشه القطاعات القانونية والرياضية في المملكة، مستنيرة في خطاها ببرامج رؤية السعودية 2030م، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للمركز المدشنة في مطلع يناير الماضي التي تهدف إلى تكريس الجهود وتفعيل البرامج الإعلامية والاتصالية والتوعوية وبرامج الشراكة المهنية والمجتمعية للمركز.