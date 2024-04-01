الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوقع اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم الرياضي السعودي

وأوضح "الشايقي" أن إطلاق الاتفاقية جاء للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للاتحاد، وذلك ضمن إطار الرؤية المتمثلة في تنمية الرياضة السعودية، داعمًا لمسيرة التحول نحو التطوير والنماء للانتقال لمرحلة مهمة في مسيرة الرياضة المحلية بصبغتها العالمية، ودور الإعلام الرياضي في مواكبة هذا التطور، مبينًا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الاتحاد والجهات شبه الحكومية والمراكز الرياضية والإعلامية، وذلك استكمالًا لمسيرة التعاون والعمل المشترك.