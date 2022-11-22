صور فرحة وزير الرياضة تتصدر مشهد "مدرجات لوسيل" عقب الفوز التاريخي

حظيت عدة صور رصدت فرحة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بهدفي الأخضر السعودي بانتشار واسع اليوم على شبكات التواصل عقب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين.
والتقطت الصور من إستاد لوسيل بقطر، والذي شهد اليوم انتصارًا تاريخيًا للأخضر على الأرجنتين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.
سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53، بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.