صور فرحة وزير الرياضة تتصدر مشهد "مدرجات لوسيل" عقب الفوز التاريخي

والتقطت الصور من إستاد لوسيل بقطر، والذي شهد اليوم انتصارًا تاريخيًا للأخضر على الأرجنتين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.