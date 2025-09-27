بدعم من وزارة الرياضة.. أبطال الدرفت يعتلون منصّات التتويج في ختام الجولة الأولى من بطولة السعودية

تجدر الإشارة إلى أن بطولتَي السعودية تويوتا للدرفت والأوتوكروس تتكوّنان من ثلاث جولات تُقام في مدن مختلفة بالمملكة، وتُمثّل هاتان البطولتان منصّة مثالية لاستعراض مهارات السائقين في بيئة آمنة وتنافسيّة، كما تُسهِمان في ترسيخ ثقافة رياضة المحركات محليًا، وتعزيز حضورها في المجتمع، من خلال تحفيز المواهب الوطنية على خوض التجربة والانخراط في هذا القطاع الحيوي.