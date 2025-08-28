سفيرات "جولف السعودية" يعززن حضورهن العالمي في بطولة أرامكو هيوستن

وستكون الجماهير على موعد مع مجموعة من الأسماء العالمية البارزة، من بينها تشارلي هال وكارلوتا سيغاندا، إلى جانب نجمات عالميات مثل دانييلا كانغ، برونتي لو، سيلين بوتييه، آن فان دام، أليسون لي، بولين روسان-بوشار، موني هي (ليلي)، وماريان سكاربنورد، حيث تُشكّل مشاركتهن معًا مزيجًا من الخبرة والموهبة، في أسبوعٍ يُعد بمنافسة قوية وتجربة لا تُنسى.