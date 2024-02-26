وسط مطاردة "ميترو" الهلال و"حمدالله" الاتحاد.. قائد النصر "كريستيانو رونالدو" يحافظ على صدارة الهدافين

حافظ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، على صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، مع نهاية الجولة 21، اليوم الاثنين، والمسماة بجولة يوم التأسيس.
وتربع كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً في المسابقة، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي " ميتروفيتش" مهاجم الهلال (19 هدفاً)، ويأتي في المرتبة الثالثة في القائمة "نكودو" لاعب ضمك، برصيد 15 هدفاً، و مهاجم الاتحاد "عبد الرزاق حمدالله" بذات الرصيد.
يذكر أن الهلال يتصدر مسابقة الدوري برصيد "59 نقطة"، يليه النصر برصيد " 52 نقطة ".