وسط مطاردة "ميترو" الهلال و"حمدالله" الاتحاد.. قائد النصر "كريستيانو رونالدو" يحافظ على صدارة الهدافين

حافظ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، على صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، مع نهاية الجولة 21، اليوم الاثنين، والمسماة بجولة يوم التأسيس.