للأسلحة الثلاثة.. "الصبان" يتوج أبطال المملكة للمبارزة

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، اليوم السبت، الفائزين في الجولة الفضية لبطولة المملكة تحت 15 عام للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والأبيه)، التي اختتمت بمشاركة 140 لاعبًا في صالة الاتحاد بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الدمام، بحضور عبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد.