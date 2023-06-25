رسميًا الهلال يعلن تعاقده مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي

ووصل كوليبالي (32 عامًا) إلى تشيلسي صيف 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) بعقد لمدة 4 سنوات، لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الـ12 في الدوري الممتاز.