رياضة
رسميًا الهلال يعلن تعاقده مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي
أعلن نادي الهلال اليوم الأحد تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.
وكشفت تقارير إعلامية عن أن كوليبالي انتقل إلى الهلال مقابل نحو 24 مليون يورو، وأن عقده يمتد حتى صيف 2026.
ووصل كوليبالي (32 عامًا) إلى تشيلسي صيف 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) بعقد لمدة 4 سنوات، لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الـ12 في الدوري الممتاز.
وبدأ مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي عام 2010، قبل أن ينتقل إلى غنك عام 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.