النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية.. دون إعادة جدولة

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن سدّد كافة الالتزامات المالية المترتبة على النادي دون إعادة جدولة.
وجاء حصول النصر على الشهادة بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدّد من قِبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022م، ووفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية؛ مما سيمكّن النادي من تسجيل جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الحالية.
وبذلك ينضمّ النصر إلى الهلال والفتح وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والخليج والشباب التي حصلت على الشهادة في وقت لاحق، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.