في جولة "ديربيات" دوري روشن.. الاتحاد والأهلي الأكثر جماهيرية

وكشف حساب رابطة دوري روشن في منصة x، من خلال مقطع فيديو إلى أن ديربي جدة الذي جمع الاتحاد والأهلي سجّل أعلى نسبة حضور جماهيري من بين الديربيات الثلاثة بـ 52546 مشجعًا، يليه ديربي الرياض بين النصر والهلال بـ 25490 مشجعًا.