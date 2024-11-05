في جولة "ديربيات" دوري روشن.. الاتحاد والأهلي الأكثر جماهيرية

حققت جماهير "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي، أعلى نسبة حضور جماهيري، في جولة الديربيات، من دوري روشن.
وسلطت رابطة دوري روشن السعودي الضوء عن أكثر الديربيات حضورًا للجماهير في إطار الجولة التاسعة من عمر المسابقة.
ولأول مرة شهدت الجولة 9 من عمر دوري روشن إقامة 3 ديربيات جمعت النصر والهلال، والقادسية والاتفاق، والاتحاد والأهلي.
وكشف حساب رابطة دوري روشن في منصة x، من خلال مقطع فيديو إلى أن ديربي جدة الذي جمع الاتحاد والأهلي سجّل أعلى نسبة حضور جماهيري من بين الديربيات الثلاثة بـ 52546 مشجعًا، يليه ديربي الرياض بين النصر والهلال بـ 25490 مشجعًا.
وحل ديربي الشرقية بين القادسية والاتفاق في المركز الثالث من حيث الأكثر حضورًا للجماهير بعدد بلغ 9124 مشجعًا.