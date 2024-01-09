بالصور.. نادي أتلتيكو مدريد يزور مدينة الدرعية التاريخية

وكانت بعثة نادي أتلتيكو مدريد، وصلت في الساعات الأولى من فجر يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ تأهُّبًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024م.