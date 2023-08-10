أخضر السلة يغادر إلى سوريا .. للمشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم الخميس إلى سوريا بعد اختتام معسكره الخارجي بتركيا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إذ تلعب منافسات التصفيات خلال الفترة من 12 حتى 17 أغسطس من دور واحد للمنتخبات المشاركة إذ يتأهل بطل التصفيات إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، ويلعب الأخضر بجانب منتخبات سوريا المستضيف والبحرين وكازاخستان وإندونيسيا والهند.