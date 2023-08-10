أخضر السلة يغادر إلى سوريا .. للمشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم الخميس إلى سوريا بعد اختتام معسكره الخارجي بتركيا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إذ تلعب منافسات التصفيات خلال الفترة من 12 حتى 17 أغسطس من دور واحد للمنتخبات المشاركة إذ يتأهل بطل التصفيات إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، ويلعب الأخضر بجانب منتخبات سوريا المستضيف والبحرين وكازاخستان وإندونيسيا والهند.
ويلعب الأخضر أولى مواجهاته بتصفيات أمام نظيره البحرين يوم 12 أغسطس على أن يلعب ثاني مبارياته أمام نظيره السوري يوم 13 أغسطس، وثالث مواجهاته أمام نظيره الإندونيسي 14 أغسطس ورابع مواجهاته أمام نظيره الهندي يوم 16 أغسطس, ويختتم مبارياته أمام نظيره الكازاخستاني يوم 17 أغسطس.
وتضم تشكيلة الأخضر اللاعبين: محمد السويلم - محمد المرواني -محمد الخاطر- خالد عبدالجبار- مرزوق المولد- محمد حمزة - ثامر أبكر- مثنى المرواني- علي الشبيلي - فهد السالك - مصعب قاضي - محمد قاضي - عبدالرحمن فلاتة - سعد السبيعي.
ويُشرف على المنتخب إداريًا سعود الخالدي والإداري سلطان الحميدي، فيما يُشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعده كريكور كريكوريان وهاني عاصي معد بدني واختصاصي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.
يُذكر أن المنتخب السعودي لعب مباراتين وديتين بمعسكره بتركيا أمام منتخبي البحرين ولبنان.