فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العرب.. ومغادرة قطر وتونس

تأهل المنتخبان الفلسطيني والسوري الأول لكرة القدم إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بعد تعادلهما سلبيًا دون أهداف، اليوم الأحد، على ملعب المدينة التعليمية، في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب "قطر 2025".

وضمن ذات المجموعة، تغلّب منتخب تونس على نظيره القطري، مستضيف البطولة، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الأحد، على ملعب البيت في مدينة الخور، حيث لم يكن الفوز كافيًا لتونس للتأهل، ليودّع المنتخبان البطولة رسميًا.

ورفع المنتخبان السوري والفلسطيني رصيدهما إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمّد رصيد قطر عند نقطة واحدة.