الفيحاء يتعاقد مع أسامة الخلف لمدة موسمين

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، اليوم الأربعاء؛ إجراءات التوقيع مع الظهير الأيمن أسامة الخلف لمدة موسمين في صفقة انتقال نهائي، قادمًا من نادي النصر.
وقد جرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقرّ النادي، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي.
من جانبه وعد اللاعب جماهير النادي بالعمل الجادّ ومضاعفة الجهد؛ لتقديم أفضل المستويات التي تليق باسم الفيحاء.
وخاض اللاعب البالغ 26 عامًا العديد من المحطات الاحترافية أبرزها مع أندية الاتفاق، والطائي، والحزم، قبل أن ينتقل للنصر في الانتقالات الصيفية من عام 2020.