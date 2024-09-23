أغلى الكؤوس: مفاجأة من العيار الثقيل.. الجندل يُقصي الأهلي من المسابقة

أقصى فريق الجندل الأول لكرة القدم نظيره الأهلي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد أن كسب ضيفه الأهلي بنتيجة 2/ 1، مُفجِّرًا مفاجأة من العيار الثقيل في المسابقة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ94 "نحلم ونحقق"، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بقيادة الحكم السعودي عبدالرحمن السلطان.