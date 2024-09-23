أغلى الكؤوس: مفاجأة من العيار الثقيل.. الجندل يُقصي الأهلي من المسابقة

أقصى فريق الجندل الأول لكرة القدم نظيره الأهلي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد أن كسب ضيفه الأهلي بنتيجة 2/ 1، مُفجِّرًا مفاجأة من العيار الثقيل في المسابقة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ94 "نحلم ونحقق"، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بقيادة الحكم السعودي عبدالرحمن السلطان.
الشوط الأول انتهي بتقدم الجندل بهدفين دون مقابل. وجاء الهدف الأول عن طريق "عبدالله معتوق" في الدقيقة الـ24 بعد الاستفادة من كرة مرتدة سريعة على مرمى حارس الأهلي "ميندي". وأضاف "ياسين عامري" الهدف الثاني في الدقيقة الـ30 من ركلة جزاء، وذلك بعد خطأ قاتل من المدافع الأهلاوي "إيبانيز".
وفي الشوط الثاني حاول الأهلي تقليص النتيجة مبكرًا، لكنه واجه دفاعًا متماسكًا للجندل.
واستطاع " توني" إحراز هدف الأهلي الأول في الدقيقة الـ82، الذي لم يكن كافيًا للعودة من جديد.
ولم تكن الدقائق العشر "الوقت بدلاً من الضائع" أيضًا كافية لعودة الأهلي للمباراة؛ فودَّع المسابقة عبر بوابة الجندل "درجة أولى"، الذي تأهَّل لدور الـ 16.