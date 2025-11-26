لاعب الأخضر " الجوير " : "بطولة كأس العرب لها طابع خاص سندخلها بهدف المنافسة على اللقب

قال مصعب الجوير، نحم فريق القادسية والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ان اللاعبين هدفهم قيادة الأخضر نحو منافسات قوية في كأس العرب 2025، وذلك في حوار خاص أجراه مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق البطولة في قطر.



وتابع الجوير إن الحماس داخل صفوف المنتخب بلغ مستويات عالية، مضيفًا: "بطولة كأس العرب لها طابع خاص، وسندخلها بهدف المنافسة على لقبها دون شك، وبروح تسعى للإعداد المبكر لكأس العالم. حيث نطمح لتقديم صورة تعكس قوة المنتخب السعودي وتُرضي جماهيرنا."

وأشاد لاعب الأخضر بالأجواء المنتظرة في البطولة، مؤكدًا: "أتوقع نسخة استثنائية من البطولة في قطر والجماهير السعودية لا تتردد في تقديم حضور قوي في مثل هذه البطولات، ما يجعل نسخة 2025 من البطولة واعدة وقوية على كل المستويات."

وتطرّق الجوير لذكريات مونديال 2022 قائلاً: "رغم أنني لم أكن ضمن قائمة المنتخب حينها، إلا أن تلك المشاركة تبقى محفورة في وجدان كل سعودي. في كل زيارة لقطر نستلهم ذلك الشعور بالفخر، ونتعامل معه كدافع لنا لتقديم ما يليق باسم المملكة."

وأضاف نجم القادسية أن قوة المنافسة في كأس العرب واضحة لجميع المنتخبات: "كل المجموعات قوية، ونعلم أن المواجهات ليست سهلة، لكننا نملك الرغبة الكبيرة والإمكانيات التي تصنع الفارق."

كما تحدث عن العمل مع المدرب هيرفي رينارد خلال المرحلة الثانية من قيادته للأخضر، قائلاً: "رينار جاء بروح عالية واهتمام كبير بالتفاصيل، ونجح في بناء علاقة قوية مع الجيل الحالي, استفدت كثيرًا من طريقة تعامله وتوجيهاته، وهو ما ساعدني على التطور كلاعب."

واتم الجوير حديثه بثقة في مستقبل المنتخب: "المنتخب يضم مجموعة شابة قادرة على صناعة الإضافة، وهذا يمنحنا مستقبلًا مشرقًا. أطمح للاستمرار في التطور وإثبات نفسي كلاعب مؤثر، والمساهمة في تحقيق إنجازات جديدة للكرة السعودية .