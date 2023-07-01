القادم من نادي النصر السعودي.. "فلامنغو" يعلن تعاقده رسميًّا مع" أوغستين روسي"

وتعاقد النصر مع روسي حارس مرمى بوكا جونيورز السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر؛ وذلك بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا القوية، مقابل مبلغ يقارب المليون دولار؛ لينتقل بعدها إلى فلامنغو البرازيلي.