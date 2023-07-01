القادم من نادي النصر السعودي.. "فلامنغو" يعلن تعاقده رسميًّا مع" أوغستين روسي"

أعلن نادى فلامنغو البرازيلي اليوم السبت تعاقده رسميًّا مع الأرجنتيني أوغستين روسي، حارس مرمى نادى النصر السابق؛ وذلك بعد انتهاء فترة إعارته للنادي السعودي بنهاية الموسم.
وانضم روسي إلى صفوف فلامنغو بعقد حتى ديسمبر 2027 بعد انتهاء عقده رسميًّا أمس مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.
وتعاقد النصر مع روسي حارس مرمى بوكا جونيورز السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر؛ وذلك بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا القوية، مقابل مبلغ يقارب المليون دولار؛ لينتقل بعدها إلى فلامنغو البرازيلي.