منتخب المغرب يفوز على منتخب السودان في انطلاقة المجموعة السادسة

حقق منتخب المغرب فوزاً على منتخب السودان بنتيجة 4-2، في انطلاقة مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.