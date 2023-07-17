برنامج خاص لـ "الغامدي".. الاتفاق يستأنف تدريباته على فترتين في كرواتيا

وكان التدريب الصباحي الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ووقائية، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي مع جيرارد، ثم اختتم الفترة الصباحية بمناورة تكتيكية من شوطين على كامل الملعب، حيث مثل الفريق البرتقالي : باولو فيكتور، سنوسي هوساوي، مارسيل تيسيران، سعد آل موسى، مشعل العلائلي ، بيرات ازدمير، علي هزازي، فيصل الغامدي، محمد الكويكبي، فيتنيو روبن كوايسون.