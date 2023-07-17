برنامج خاص لـ "الغامدي".. الاتفاق يستأنف تدريباته على فترتين في كرواتيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته اليوم الاثنين من خلال فترتين صباحية ومسائية على ملعب سفيتي مارتن.
يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي والذي يُقام في كرواتيا والذي يستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري.
وكان التدريب الصباحي الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ووقائية، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي مع جيرارد، ثم اختتم الفترة الصباحية بمناورة تكتيكية من شوطين على كامل الملعب، حيث مثل الفريق البرتقالي : باولو فيكتور، سنوسي هوساوي، مارسيل تيسيران، سعد آل موسى، مشعل العلائلي ، بيرات ازدمير، علي هزازي، فيصل الغامدي، محمد الكويكبي، فيتنيو روبن كوايسون.
في حين مثل الفريق الثاني كل من الحارس تركي بالجوش، محمد عبد الرحمن، داركو، محمد الدوسري، عبد الله خطيب، فارس الغامدي، إبراهيم محنشي، محمد محزري، حامد الغامدي، نواف هزازي، عبد المحسن الدوسري، وفي الشوط الثاني اشترك حمد السياف وعبد الرحمن عبد القادر وياسر آل موسى بدلاً من داركو وخطيب ومحمد عبد الرحمن، وانتهت المناورة بتفوق البرتقالي بهدفين دون مقابل.
وفي التدريب المسائي تركز على الجانب اللياقي من خلال الجري عبر 4 مجموعات.
وشهد التدريب خضوع اللاعب أحمد الغامدي إلى برنامج تدريبي خاص مع الجهاز الطبي، بعد إصاباته بكسر في الأنف وعظمة الوجه.
وفي سياق متصل احتفت بعثة الاتفاق باللاعب أحمد الغامدي بمناسبة سلامته من الإصابة حيث قدمت له باقة ورود وكعكة ، كما احتفلت بالثنائي الدولي الاتفاقي الحارس بلال الدواء ومشعل العلائلي بمناسبة مساهمتهما بتحقيق ذهبية العرب الأولمبية والتي اختتمت أخيرًا في الجزائر.