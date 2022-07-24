الشباب يغلق ملف التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي

قررت إدارة نادي الشباب، صرف النظر عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، بسبب مطالباته غير المنطقية و المالية الكبيرة.
وبحسب صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الشباب رفضت اشتراط الأرجنتيني خورخي سامباولي الحصول على ستة ملايين دولار في الموسم، خلاف عقود مساعديه التي تتجاوز 1.5 مليون دولار، مقابل تدريبه الفريق الأول لكرة القدم.
كما طلب مدرب منتخب الأرجنتين وناديي إشبيلية ومارسيليا السابق، من إدارة الشباب غربلة كبيرة للاعبي الفريق غير السعوديين، ما جعل الإدارة الشبابية تغلق ملف المفاوضات معه.
والجدير ذكره أن سامباولي لا يرتبط بأي فريق حالياً بعد أن أنهى علاقته مع مارسيليا الفرنسي في الأول من يوليو الجاري، وذلك بعد أن نجح في قيادته الموسم المنصرم إلى وصافة الدوري خلف باريس سان جيرمان البطل، ليتأهل بذلك مباشرة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا..
وتوجهت بوصلة إدارة الشباب نحو مدربين من أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث تسابق الزمن للتعاقد مع مدرب يشرف على الفريق المتواجد حاليًا في معسكره الخارجي في إسبانيا، والذي يقوده بشكل مؤقت الوطني عبداللطيف الحسيني.