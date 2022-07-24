الشباب يغلق ملف التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي

والجدير ذكره أن سامباولي لا يرتبط بأي فريق حالياً بعد أن أنهى علاقته مع مارسيليا الفرنسي في الأول من يوليو الجاري، وذلك بعد أن نجح في قيادته الموسم المنصرم إلى وصافة الدوري خلف باريس سان جيرمان البطل، ليتأهل بذلك مباشرة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا..