رومانيا تصطدم بهولندا.. وتركيا تواجه النمسا صاحبة كبرى المفاجآت في البطولة

تُختتم مساء اليوم الثلاثاء مواجهات ثُمن النهائي بكأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا، الذي شهد مفاجأة كبرى بتوديع حاملة اللقب البطولة من أمام سويسرا، فيما واصلت الفِرق الكبرى مشوارها باستثناء بلجيكا التي غادرت بخسارتها من فرنسا.