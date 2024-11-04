الاتحاد يعاود اهتمامه بضم نجم أرسنال الإنجليزي

وأفاد موقع "One Football" نقلًا عن صحيفة "ميرور" أن الاتحاد لا يزال حريصًا على ضم المهاجم البلجيكي، حيث تواصل النادي السعودي مع مسؤولي أرسنال لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.