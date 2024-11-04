الاتحاد يعاود اهتمامه بضم نجم أرسنال الإنجليزي

عاود نادي الاتحاد اهتمامه مجددًا بالتعاقد مع البلجيكي لياندرو تروسارد، نجم أرسنال الإنجليزي، وذلك للعام المقبل.
وكانت إدارة نادي أرسنال قد رفضت في الصيف الماضي عرضًا كبيرًا من الاتحاد لضم تروسارد، حيث قُدر العرض بنحو 35 مليون يورو.
وأفاد موقع "One Football" نقلًا عن صحيفة "ميرور" أن الاتحاد لا يزال حريصًا على ضم المهاجم البلجيكي، حيث تواصل النادي السعودي مع مسؤولي أرسنال لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.
وبحسب الموقع، فإن المسؤولين السعوديين يعتزمون تقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من أجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.