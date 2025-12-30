الهلال في ضيافة الخلود.. ومواجهة صعبة تنتظر الاتحاد أمام نيوم

تُختتم غدًا الأربعاء منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات، يستضيف فيها نيوم نظيره الاتحاد (6:25 م) على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ويلتقي الشباب مع القادسية (8:30 م) على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ويحل الهلال ضيفًا على الخلود (8:30 م) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
البحث عن الصدارة والهروب من مناطق الخطر
يسعى الاتحاد لمواصلة تقديم عروضه الفنية الجيدة المقرونة بالنتائج الإيجابية، في مواجهة نيوم، فتجاوز محطة مستضيفه سيرفع رصيده النقطي إلى 20 نقطة، ويُقرّبه أكثر من مربع الكبار، ويُجدد حظوظ "حامل اللقب" في المنافسة من جديد.
وفي الرياض، يأمل الشباب مصالحة جماهيره وتحسين صورته الباهتة، حتى وإن كان ذلك عبر بوابة ضيفه الأفضل القادسية.
وفي آخر اللقاءات، يحل الهلال ضيفًا على نظيره الخلود، الذي يسعى لعدم التعثر من أجل مواصلة زحفه نحو الصدارة التي يتربع عليها النصر.