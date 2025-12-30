الهلال في ضيافة الخلود.. ومواجهة صعبة تنتظر الاتحاد أمام نيوم

تُختتم غدًا الأربعاء منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات، يستضيف فيها نيوم نظيره الاتحاد (6:25 م) على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ويلتقي الشباب مع القادسية (8:30 م) على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ويحل الهلال ضيفًا على الخلود (8:30 م) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.