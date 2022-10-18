جماهير الاتحاد تواصل كسر الأرقام في الحضور ومساندة العميد

وبلغ عدد جماهير الاتحاد في أربع مباريات لعبها الفريق حتى الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة 126912 متفرجاً، فيما وصل عدد جماهير النصر في مرسول بارك بعد 5 مباريات 81966 متفرجاً، بينما سجل الحضور الجماهيري الهلالي في 4 مباريات 44013 متفرجاً، في المركز الرابع على قائمة الترتيب.