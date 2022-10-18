جماهير الاتحاد تواصل كسر الأرقام في الحضور ومساندة العميد

واصل جمهور نادي الاتحاد كسر الأرقام، من خلال حضوره للملاعب ومساندة فريقه الكروي الأول في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديداً في المباريات التي تقام على أرضه.
وتفوق الاتحاد في الحضور الجماهيري على الثلاثي، الهلال والنصر والشاب، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن على "تويتر" عن إجمالي الحضور الجماهيري لكل فريق في المباريات التي خاضها على أرضه حتى الآن.
وبلغ عدد جماهير الاتحاد في أربع مباريات لعبها الفريق حتى الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة 126912 متفرجاً، فيما وصل عدد جماهير النصر في مرسول بارك بعد 5 مباريات 81966 متفرجاً، بينما سجل الحضور الجماهيري الهلالي في 4 مباريات 44013 متفرجاً، في المركز الرابع على قائمة الترتيب.
وبلغ عدد جماهير الشباب متصدر دوري روشن 30232 متفرجاً في المركز السابع على قائمة الحضور الجماهيري.