الأربعاء المقبل .. جامعتا الباحة وطيبة تتنافسان على ذهبية دوري قدم الجامعات

تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية يوسف بن عبد الله البنيان, وبحضور نائب الوزير للبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري, تقام الأربعاء المقبل ، على ملعب جامعة اليمامة بالرياض المباراة النهائية لدوري الاتحاد لكرة القدم ( مستوى أ ) بين فريقي جامعتي الباحة وطيبة.
من جانبه ثمن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني لوزير التعليم رعايته للمباراة النهائية, مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لدعمه ومتابعته لبرامج وأنشطة الاتحاد, مرحباً بنائب وزير التعليم للبحث والابتكار حضوره وتتويجه للفائزين في مسابقة كرة القدم ( أ ) التي تُعد حدثاً كروياً جامعياً مميزاً, وشهدت منذ انطلاقها تنافساً قوياً بين الجامعات المشاركة, التي تعُد شريكاً للاتحاد في تنفيذ برامجه وبطولات وصولاً لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2023م.
كما رحب " المزيني" بالفريقين في النهائي, مشيداً بما قدماه خلال المباريات السابقة حتى الوصول للمباراة النهائية, وهو الأمر الذي يعد نجاحاً كبيراً للجامعتين, معبراً عن أمله أن يظهر النهائي بالمستوى المميز الذي يعكس التطور الكبير للرياضة الجامعية وخصوصاً كرة القدم.