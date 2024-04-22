الأربعاء المقبل .. جامعتا الباحة وطيبة تتنافسان على ذهبية دوري قدم الجامعات

من جانبه ثمن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني لوزير التعليم رعايته للمباراة النهائية, مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لدعمه ومتابعته لبرامج وأنشطة الاتحاد, مرحباً بنائب وزير التعليم للبحث والابتكار حضوره وتتويجه للفائزين في مسابقة كرة القدم ( أ ) التي تُعد حدثاً كروياً جامعياً مميزاً, وشهدت منذ انطلاقها تنافساً قوياً بين الجامعات المشاركة, التي تعُد شريكاً للاتحاد في تنفيذ برامجه وبطولات وصولاً لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2023م.