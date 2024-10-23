"يايا توريه": ستنظم السعوديةُ نسخةَ 2034 من كأس العالم بطريقة يحلم بها الناس

وتابع: "أنا فخور جدًّا بمنصبي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأشعر بشعور إيجابي، والعمل ليس مخصصًا فقط للمنتخب الأول والنخبة، بل للناشئين ولاعبي المستقبل، والآن عدد كبير من الناشئين سيستفيدون في الفترة القادمة، وهذا شيء رائع جدًّا، وأريد أن أكون جزءًا منه، هذا الشيء الإيجابي بالنسبة لي".