"يايا توريه": ستنظم السعوديةُ نسخةَ 2034 من كأس العالم بطريقة يحلم بها الناس

أشاد "يايا توريه" المساعد الأول لمدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني"، بتنظيم المملكة للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم 2034.
جاء حديث النجم العالمي في مقطع فيديو بثّه الحساب الرسمي لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، على منصة "إكس" أثناء زيارته لمعرض ملف ترشح السعودية 2034، من أجل التعرف عن قرب على طموحات الملف غير المسبوقة.
وقال "يايا توريه": "سيتمّ تنظيم هذه النسخة من كأس العالم بطريقة سيحلم بها الناس في النسخ التي ستليها، لا أستطيع الانتظارَ حتى يأتي هذا اليوم".
وأضاف: "السعودية مميزة جدًّا، وشعبها إيجابي ومرحب بشكل كبير، الناس هنا شغوفون بكرة القدم، وأتمنّى أن العالم يعلم هذا الشيء، وهذه نقطة مهمة جدًّا، وأعتقد أن الزوار من مختلف أنحاء العالم التي قد تأتي لحضور كأس العالم في السعودية، سيبقون لفترة أطول بعد انتهاء البطولة".
وتابع: "أنا فخور جدًّا بمنصبي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأشعر بشعور إيجابي، والعمل ليس مخصصًا فقط للمنتخب الأول والنخبة، بل للناشئين ولاعبي المستقبل، والآن عدد كبير من الناشئين سيستفيدون في الفترة القادمة، وهذا شيء رائع جدًّا، وأريد أن أكون جزءًا منه، هذا الشيء الإيجابي بالنسبة لي".
وكشف النجم الإيفواري أن التصاميم والمواقع وكيفية بناء الملاعب المستلهمة من أصالة المدن، وأعتقد أنّ الجميع في مختلف أنحاء العالم يريدون أن يشاهدوا ويخوضوا تجربة فيه.
وأوضح: "أنّ الجميع سيكون على وعي أنّ ما تقوم به السعودية هو ليس فقط للمشاهدة، بل لخوض تجربة حقيقية وممتعة وللتعرف على روعة الشعب السعودي؛ لأن الأمر لا يتعلّق فقط بأوروبا أو جنوب أمريكا، بل ببقية العالم كذلك".