دوري أبطال آسيا 2023-2024.. الاتحاد يدشن مشوار العودة بثلاثية أجمك الأوزبكي

في الشوط الأول نجح الاتحاد في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية سنحت له حين توغل مهند الشنقيطي، قبل أن يسدد كرة قوية ردها الحارس وأخفق الدفاع في التعامل معها لتصل إلى هارون كمارا الذي سارع إلى وضعها في الشباك عند الدقيقة الحادية عشرة.