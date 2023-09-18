دوري أبطال آسيا 2023-2024.. الاتحاد يدشن مشوار العودة بثلاثية أجمك الأوزبكي

حصد فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، أول ثلاث نقاط في مستهل مشاركته الآسيوية بفوزه الكبير على ضيفه أجمك الأوزبكي (3-0) مساء يوم الاثنين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
في الشوط الأول نجح الاتحاد في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية سنحت له حين توغل مهند الشنقيطي، قبل أن يسدد كرة قوية ردها الحارس وأخفق الدفاع في التعامل معها لتصل إلى هارون كمارا الذي سارع إلى وضعها في الشباك عند الدقيقة الحادية عشرة.
لم يستفق الفريق الأوزبكي من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكه الثاني بعد مرور 4 دقائق فقط وهذه المرة عن طريق الهداف البرازيلي رومارينيو حينما تلقى كرة وصلته من دفاع فريق الخصم لم يتوان في إيداعها الشباك.
مع مرور الوقت ازداد ضغط لاعبي الاتحاد وظهروا أكثر إصراراً على مضاعفة النتيجة وهو ما تحقق لهم فعلاً بواسطة النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.
في الشوط الثاني انخفض رتم المباراة قليلاً حيث بدأت هادئة أقل مما كانت عليه في الشوط الأول وفيه مال فريق الاتحاد إلى الاستحواذ على الكرة كعادته بينما ظهر فريق أجمك حذراً للغاية خوفاً من استقبال أهداف أخرى.
وسارت المباراة على وتيرة هادئة فيما تبقى من دقائق في ظل اكتفاء لاعبي الاتحاد بالأهداف الثلاثة من أجل ادخار مجهودهم للمواجهة المقبلة أمام الفتح في دوري روشن السعودي للمحترفين وسط استسلام تام للفريق الأوزبكي.