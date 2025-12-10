النجم الأمريكي تيان يتصدر قائمة المشاركين في نهائيات الجيل القادم للتنس بجدة

ويتصدر النجم الأمريكي الصاعد ليرنر تيان (20 عامًا) قائمة المشاركين، وهو اللاعب الأعلى تصنيفًا بعد موسم استثنائي تُوّج خلاله بلقبه الأول في جولة ATP في بطولة موزيل المفتوحة، وصعوده إلى المركز 28 عالميًا، وهو الأعلى في مسيرته حتى الآن. ويعود تيان إلى جدة للعام الثاني تواليًا، بعد أن وصل إلى نهائي نسخة 2024، التي خسر لقبها أمام البرازيلي جواو فونسيكا، الغائب عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.