النجم الأمريكي تيان يتصدر قائمة المشاركين في نهائيات الجيل القادم للتنس بجدة

تستعد مدينة جدة لاحتضان موعد جديد مع الحماس والإثارة في عالم التنس، وذلك من خلال نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس ATP 2025، التي تقام برعاية صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتُعد البطولة الحدث الأبرز للاعبين الشباب على جولة نهائيات رابطة محترفي التنس (ATP)، حيث يتنافس أفضل ثمانية لاعبين تحت سن العشرين وفقًا لترتيب منافسات صندوق الاستثمارات العامة على مدار الموسم.
ويتصدر النجم الأمريكي الصاعد ليرنر تيان (20 عامًا) قائمة المشاركين، وهو اللاعب الأعلى تصنيفًا بعد موسم استثنائي تُوّج خلاله بلقبه الأول في جولة ATP في بطولة موزيل المفتوحة، وصعوده إلى المركز 28 عالميًا، وهو الأعلى في مسيرته حتى الآن. ويعود تيان إلى جدة للعام الثاني تواليًا، بعد أن وصل إلى نهائي نسخة 2024، التي خسر لقبها أمام البرازيلي جواو فونسيكا، الغائب عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.
وتضم قائمة نجوم المستقبل المشاركين:
البلجيكي ألكسندر بلوكس (20 عامًا)
الكرواتي دينو بريزمِتش (20 عامًا)
الإسباني مارتن لاندالوس (19 عامًا)
النرويجي نيكولاي بودكوف كيار (19 عامًا)
الأمريكي نيشش باسافاريدي (20 عامًا)
الإسباني رافاييل جودار (19 عامًا)
الألماني جاستن إنجل (18 عامًا)
وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة، تأكيدًا على مكانتها المتصاعدة في استقطاب كبرى الأحداث الرياضية الدولية.