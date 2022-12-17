في ختام البطولة.. بندر بن خالد يتوِّج بيرترام بكأس "قفز السعودية"

وكان اليوم الأخير من الأسبوع الثاني من البطولة قد انطلق بتتويج الفارسة غادة السبيعي بلقب شوط "جولة وجولة تمايز"، ارتفاع 120 مترًا، لفئة النجمة الواحدة، بعد أن أنهت الشوط بزمن قدره 52.81 ثانية، وحل ثانيًا مشعل الحربي (52.98 ثانية)، فيما جاءت ثالثًا الفارسة فنون الحميدان (54.92 متر).