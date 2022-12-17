في ختام البطولة.. بندر بن خالد يتوِّج بيرترام بكأس "قفز السعودية"

توَّج الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، اليوم السبت الفارس الإيرلندي بيرترام ألين بكأس بطولة "قفز السعودية" في نسختها الثانية في ختام أشواط البطولة، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الفارس الإيرلندي في خطف كأس البطولة لفئة خمس نجوم بعد أن أنهى الشوط الرابع (الرئيسي) بزمن قدره 33.60 ثانية، فيما حل الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثاني (34.76 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس عبدالرحمن الراجحي (36.19 ثانية).
وفي شوط "جولة وجولة تمايز" بارتفاع 150 مترًاـ لفئة خمس نجوم حقق الفارس النمساوي ستيفين إيدر المركز الأول بعد أن أنهى الشوط بزمن قدره 40.37 ثانية، وحل الفارس عبدالله الشربتلي ثانيًا (47.87 ثانية)، ثم جاء الفارس المصري محمد زيادة "مودة" ثالثًا (38.56 ثانية)، لكن بعدد أربعة أخطاء.
وكان اليوم الأخير من الأسبوع الثاني من البطولة قد انطلق بتتويج الفارسة غادة السبيعي بلقب شوط "جولة وجولة تمايز"، ارتفاع 120 مترًا، لفئة النجمة الواحدة، بعد أن أنهت الشوط بزمن قدره 52.81 ثانية، وحل ثانيًا مشعل الحربي (52.98 ثانية)، فيما جاءت ثالثًا الفارسة فنون الحميدان (54.92 متر).
وفي الشوط الثاني "جولة وجولة تمايز"، ارتفاع 130 مترًا، لفئة النجمة الواحدة، نجح الفارس الألماني ديفيد ويل في خطف المركزَين الأول والثالث بجوادَين مختلفَين، الأول بزمن 51.46 ثانية، والثالث بزمن 53.53 ثانية، وحل خالد المبطي ثانيًا في الشوط بزمن 51.91 ثانية.