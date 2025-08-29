دوري روشن للمحترفين: الخليج يقسو على الشباب برباعية

أمطر فريق الخليج شباك مضيفه الشباب برباعية، بعد أن تغلّب عليه (4-1) في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.
جاءت البداية سريعة من قبل الضيوف الذين بادروا إلى الهجوم، حتى نجحوا في تسجيل هدف السبق حينما حوّل اليوناني فورتونيس كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم النرويجي جوشوا كينغ وحوّلها برأسه إلى الشباك (5)، وبه أنهى الخليج الشوط الأول متقدّمًا بهذا الهدف.
وتواصلت أفضلية الخليج في الشوط الثاني، بعد أن كثّف من محاولاته الهجومية التي أثمرت عن هدف تعزيز التقدّم مطلع الشوط، من علامة الجزاء، سددها بنجاح اللاعب اليوناني كوستاس فورتونيس في الدقيقة 53.
في المقابل، لم يتأخر رد الشباب كثيرًا، حيث نجح النجم البلجيكي كاراسكو في تقليص النتيجة بالأسلوب ذاته، من ركلة جزاء، وذلك بعد 6 دقائق فقط.
وعاد الخليج مجددًا لتوسيع الفارق بإحرازه الهدف الثالث عن طريق صالح العمري، مستغلًا تمريرة طولية من الحارس أنتوني موريس وسوء تمركز مدافعي الشباب، لينسل خلفهم ويواجه المرمى ويسدد الكرة على يمين الحارس، في الدقيقة 64.
وتمكن الخليج من مضاعفة تقدّمه بتسجيله الهدف الرابع، بعد تمريرة بينية من الهوساوي خلف المدافعين، وصلت إلى المهاجم النرويجي جوشوا كينغ، الذي سددها بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء نحو الزاوية اليمنى، فشل الحارس في التصدي لها، لتسكن الشباك (82).
وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي الشباب دون أي نقطة.