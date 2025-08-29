دوري روشن للمحترفين: الخليج يقسو على الشباب برباعية

جاءت البداية سريعة من قبل الضيوف الذين بادروا إلى الهجوم، حتى نجحوا في تسجيل هدف السبق حينما حوّل اليوناني فورتونيس كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم النرويجي جوشوا كينغ وحوّلها برأسه إلى الشباك (5)، وبه أنهى الخليج الشوط الأول متقدّمًا بهذا الهدف.