رونالدو جعله يحسم قراره.. أنباء عن توصل النصر إلى اتفاق نهائي مع لوكا مودريتش

وأكدت الصحيفة أنه يوجد الآن اتفاق بالفعل بين لوكا ونادي النصر، بالرغم من أنه كان يدرس عرضًا مهمًا من إنتر ميامي، إلا أن رونالدو زميله السابق جعله يحسم قراره وأقنعه باللعب بالدوري السعودي.