رونالدو جعله يحسم قراره.. أنباء عن توصل النصر إلى اتفاق نهائي مع لوكا مودريتش

كشفت صحيفة "todofichajes" عن توصل إدارة النصر لاتفاق نهائي مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، لضمه فى نهاية الموسم الحالي.
وشددت الصحيفة ذاتها على أن مودريتش سيغادر ريال مدريد في نهاية الموسم، وقد أبلغ بالفعل الكرواتي إدارة ناديه منذ عدة أسابيع أنه سيتخذ اتجاهًا جديدًا في مسيرته خلال فترة الشتوية .
وأكدت الصحيفة أنه يوجد الآن اتفاق بالفعل بين لوكا ونادي النصر، بالرغم من أنه كان يدرس عرضًا مهمًا من إنتر ميامي، إلا أن رونالدو زميله السابق جعله يحسم قراره وأقنعه باللعب بالدوري السعودي.
وذكرت الصحيفة أنه لم تكشف تفاصيل العقد بعد، ولكن هناك حديثًا عن أن اللاعب الكرواتي يمكن أن يحصل على حوالي 30 مليون يورو في الموسم الواحد .
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن ناديي الاتحاد والأهلي تواصلا مع وكيل لوكا مودريتش (صاحب الـ38 عامًا) لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
وينتهى عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2024، وكان قد انضم إليه فى 2012 قادما من توتنهام، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".