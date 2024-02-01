النصر يحتفل بكأس "العربية".. ويضرب " إنتر ميامي "الأمريكي" بسداسية.. ويستعد لموقعة الهلال

تصوير - عبدالرحمن عسيري : وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 20 ألف متفرج، كسب فريق النصر الأول لكرة القدم، نظيره "إنتر ميامي" الأمريكي، بنتيجة 6/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن بطولة كأس موسم الرياض، بقيادة الحكم السويسرية "استير ستوبلي".
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثية (أوتافيو، تاليسكا، لابورت) في الدقائق 3،10،12.
وفي الشوط الثاني أحرز "تاليسكا" الهدف الرابع للنصر من ركلة جزاء.
وأضاف محمد مران الهدف الخامس للنصر في الدقيقة 68، وسجل "تاليسكا" الهاتريك، من خلال الهدف السادس للنصر، في الدقيقة 73.
وشهد اللقاء خروج حارس النصر "أوسبينا" مع نهاية الشوط الأول بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه وليد عبد الله.
كما احتفلت الجماهير النصراوية بكأس الملك سلمان "البطولة العربية 2023 بالطائف" بين الشوطين، بتواجد الكأس والعمل الغنائي الشهير "يا عالمي" بصوت فهد الكبيسي.
يذكر أن "ميسي" تواجد على دكة البدلاء وشارك مع فريقه بعد الدقيقة 80، فيما تواجد "رونالدو" في المنصة الرئيسية للملعب، حيث لم يشارك في اللقاء بداعي الإصابة.
ويشارك في بطولة موسم الرياض ثلاثةُ أندية؛ هي: الهلال، والنصر، و"إنتر ميامي" الأمريكي، حيث تختتم الخميس المقبل بقمة "ديربي الرياض" الذي يجمع الهلال والنصر.