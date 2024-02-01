النصر يحتفل بكأس "العربية".. ويضرب " إنتر ميامي "الأمريكي" بسداسية.. ويستعد لموقعة الهلال

تصوير - عبدالرحمن عسيري : وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 20 ألف متفرج، كسب فريق النصر الأول لكرة القدم، نظيره "إنتر ميامي" الأمريكي، بنتيجة 6/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن بطولة كأس موسم الرياض، بقيادة الحكم السويسرية "استير ستوبلي".