أخضر السيدات يخسر وديته الأولى أمام منتخب أندورا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مواجهاته الودية الأولى في معسكره الخارجي المقام حاليًا في مدينة جيرونا الإسبانية من أمام منتخب أندورا (1-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين على ملعب Estadi Municipal De Peralada .
وسيجدد لقاء المنتخبين مجددًا يوم السبت القادم الموافق 17 يونيو الجاري في إطار استعدادات المنتخب السعودي للاستحقاقات القادمة.
ودخلت المديرة الفنية للمنتخب السعودي الفنلندية روزا لابي سيبالا المباراة بتشكيلة مؤلفة من : سارة خالد، تالة الغامدي، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، بيان صدقة، سارة حمد، لانة عبدالرزاق، جوري طارق، البندري مبارك، نورة إبراهيم، أميرة أبو السمح.