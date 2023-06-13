أخضر السيدات يخسر وديته الأولى أمام منتخب أندورا

ودخلت المديرة الفنية للمنتخب السعودي الفنلندية روزا لابي سيبالا المباراة بتشكيلة مؤلفة من : سارة خالد، تالة الغامدي، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، بيان صدقة، سارة حمد، لانة عبدالرزاق، جوري طارق، البندري مبارك، نورة إبراهيم، أميرة أبو السمح.