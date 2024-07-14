فريق "سيلانجور ريد جاينتس" الماليزي يحرز ثالث بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

نجح فريق "سيلانجور ريد جاينتس" الماليزي، في تحقيق لقب ثالث بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تفوقه على فريق "إي بي.برن - فالكونز"، وهو فريق مشترك سعودي فلبيني بنتيجة 4 - 3 في المباراة النهائية للعبة "موبايل ليجيندز: بانج بانج"، التي أُقيمت على Amazon أرينا.
واتسمت المباراة بالندية والأجواء الحماسية نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها الفريقان، التي انعكست على نتيجة المباراة النهائية، إذ اتجه اللقاء للمواجهة السابعة لحسم اللقب بعد تعادل الفريقين بنتيجة 3-3، قبل أن يتمكن الفريق الماليزي من العودة في المواجهة الأخيرة وخطف درع البطولة مع حصوله على أكبر حصة (مليون دولار) من مجموع جوائز البطولة والذي تجاوز 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
يُذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويُقام في بوليفارد رياض سيتي على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل، إذ يشارك في الحدث أكثر من 1500 لاعب ممثلين عن 500 نادٍ من نخبة الأندية الدولية، ويتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.