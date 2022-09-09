الاتفاق يحقق أول انتصاراته في دوري روشن على حساب الباطن

حقق فريق الاتفاق أول انتصاراته بدوري المحترفين عقب فوزه الكبير على ضيفه الباطن بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
فشل أصحاب الضيافة في استغلال سيطرتهم على أغلب أوقات الشوط الأول من زيارة شباك الباطن، على الرغم من حصولهم على بعض الفرص السانحة للتسجيل.
في الشوط الثاني واصل الاتفاق سيطرته على إحداث اللقاء؛ وهو ما ترجمه إلى هدف التقدم عن طريق المحترف البرازيلي فيتينهو في الدقيقة 66 من مجهود فردي مميز، بعد أن تلاعب بدفاعات الباطن لينفرد ويسدد داخل الشباك.
وعزز أصحاب الضيافة تقدمهم بالهدف الثاني عن طريق يوسف نياكاتي في الدقيقة 88 من علامة الجزاء، احتسبها الحكم ممدوح آل شهدان بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة تدخل العنيف من مدافع الباطن على مهاجم الاتفاق.
وفي الوقت المحتسب بدلًا من ضائع "90+5" منحت النيران الصديقة الهدف الثالث للاتفاق حينما سجل لاعب الباطن تركي الظفيري بالخطأ في مرماه.
بهذا الفوز الكبير رفع الاتفاق رصيده إلى 4 نقاط، احتلّ من خلالها المركز السابع مؤقتًا، بينما تذيل فريق الباطن جدول الترتيب "المركز 16" من دون أي نقطة.