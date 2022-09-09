الاتفاق يحقق أول انتصاراته في دوري روشن على حساب الباطن

في الشوط الثاني واصل الاتفاق سيطرته على إحداث اللقاء؛ وهو ما ترجمه إلى هدف التقدم عن طريق المحترف البرازيلي فيتينهو في الدقيقة 66 من مجهود فردي مميز، بعد أن تلاعب بدفاعات الباطن لينفرد ويسدد داخل الشباك.