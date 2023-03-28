العدالة يطرح تذاكر مباراة النصر بأسعار تنافسية

أعلن نادي العدالة طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بأسعار تنافسية.
وسيواجه العدالة صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بترتيب الدوري برصيد 17 نقطة نظيره النصر الوصيف بـ 49 نقطة يوم الرابع من إبريل المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن.
وكشفت إدارة النادي أن أسعار التذاكر تبدأ من 10 ريالات "عائلات شمالي وجنوبي وفئة 2 شمالي وجنوبي"، و100 ريال للمنصة الفضية الشمالية والجنوبية و 500 ريال للمنصة الذهبية الشمالية والجنوبية.