العدالة يطرح تذاكر مباراة النصر بأسعار تنافسية

وسيواجه العدالة صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بترتيب الدوري برصيد 17 نقطة نظيره النصر الوصيف بـ 49 نقطة يوم الرابع من إبريل المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن.