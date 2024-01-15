الخميس المقبل في جدة.. لقب "مهد" بين "يوفنتوس" و"رويال"

خطف فريقا يوفنتوس الإيطالي، ورويال أنتويرب البلجيكي صدارتي المجموعة الأولى والثانية في بطولة "مهد" الدولية والتي تحتضنها ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" الرديفة في جدة، والتي تختتم الخميس المقبل.
وتلعب يوم الأربعاء والخميس مباريات تحديد المراكز الثمانية في البطولة، وإقامة المباراة النهائية بين الفريق الإيطالي والفريق البلجيكي.
ونجح يوفنتوس في اليوم الثالث من البطولة في التغلب على كاشيوا ريسول الياباني 4/1، وتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) والمركز الأول فيما ذهب المركز الثاني للفريق الياباني (6 نقاط)، وحصل فريق أكاديمية مهد الرياضية على المركز الثالث (3 نقاط) بعد فوزه 1/0 على تونتي الهولندي متذيل المجموعة وبدون أي نقطة.
وفي المجموعة الثانية، وقف رويال أنتويرب البلجيكي على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق أكاديمية أترام دي فيسير الغاني 2/0، فيما حل ثانياً سلافيا براغ التشيكي (5 نقاط) حيث تعادل 3/3 مع بي إس في أيندهوفن الهولندي.