الخميس المقبل في جدة.. لقب "مهد" بين "يوفنتوس" و"رويال"

ونجح يوفنتوس في اليوم الثالث من البطولة في التغلب على كاشيوا ريسول الياباني 4/1، وتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) والمركز الأول فيما ذهب المركز الثاني للفريق الياباني (6 نقاط)، وحصل فريق أكاديمية مهد الرياضية على المركز الثالث (3 نقاط) بعد فوزه 1/0 على تونتي الهولندي متذيل المجموعة وبدون أي نقطة.