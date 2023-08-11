موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية يعلن نقلَ مباريات دوري روشن

وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة: "الدوري السعودي حصريًّا لكل إسبانيا ومجانًا على موقع @MARCA.. اليوم الجمعة الساعة 8:00 مساءً العرض الأول مع مباراة الأهلي "فيرمينو ومحرز" ضد الحزم.. ويوم الاثنين يمكنك مشاهدة بنزيما وكريستيانو على الهواء مباشرة".