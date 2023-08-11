موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية يعلن نقلَ مباريات دوري روشن

أعلن موقعُ "MARCA" الإسباني، نقلَ مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024 عبر الموقع الرسمي للصحيفة.
ونشرت صحيفةُ "ماركا" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"X"، "تويتر" سابقًا؛ خبرَ إذاعة ونقل مباريات دوري روشن عبر موقع الويب الخاص، داخل إسبانيا وبشكل حصري.
وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة: "الدوري السعودي حصريًّا لكل إسبانيا ومجانًا على موقع @MARCA.. اليوم الجمعة الساعة 8:00 مساءً العرض الأول مع مباراة الأهلي "فيرمينو ومحرز" ضد الحزم.. ويوم الاثنين يمكنك مشاهدة بنزيما وكريستيانو على الهواء مباشرة".
وأبرم الدوري السعودي للمحترفين عقودًا مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية لبث مبارياته بمناطق مختلفة عبر العالم، بعد أن صنعت أنديته الحدث خلال موسم الانتقالات الحالي، باستقطابها أكبر نجوم العالم.
وبحسب وكالة "بلومبرغ": تشمل عقود حقوق البثّ الموقّعة أكثرَ من 130 منطقة؛ ما من شأنه أن يعود بالدوري بإيرادات كبيرة على الدوري السعودي قد تصل إلى أربعة أضعاف إجمالي الموسم الماضي.
وتشمل عقود هذا الموسم اتفاقية مع قناة "فوكس سبورتس" التي ستبثّ مباريات الدوري السعودي عبر قنواتها الكابلية في الولايات المتحدة؛ بحسب المصدر ذاته.
وبالإضافة إلى اتفاقيات مع شركة البثّ الرياضية "DAZN" لنقل المباريات في مناطق مختلفة، وقناة "كانال بلوس" الفرنسية، و"Sport TV" "البرتغال"، و"La7" "إيطاليا"، و"Cosmote" "اليونان".
وذكرت صحيفة "ماركا" أن شركة "آي إم جي" المختصّة في النقل التلفزيوني تستعدّ للحصول على حق توزيع مباريات بث دوري روشن السعودي للمحترفين، بدءًا من الموسم المقبل 2024-23.
وأجرت رابطة دوري المحترفين السعودي محادثات رسمية مع شركة "آي إم جي" من أجل تولّيها مسؤولية توزيع حقوق بث وتسويق المباريات على مستوى العالم.