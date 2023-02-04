كأس العالم للأندية: الهلال السعودي إلى نصف النهائي على حساب الوداد المغربي

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية على حساب شقيقه الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 5/ 3، بعد نهاية الشوطَين الأصليَّين والشوطَين الإضافيَّين 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المغرب (في الرباط).
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، بالرغم من الاستحواذ الأكبر للهلال على مجريات اللعب (51% مقابل 49% للوداد).
ومع مطلع الشوط الثاني أخمد الوداد فورة الأزرق بهدف التقدم عند الدقيقة الـ52 عن طريق أيوب العملود برأسية، وسط غياب الدفاع الهلالي.
وقبل انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الثاني تحصل الهلال على ركلة جزاء عن طريق سعود عبدالحميد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع (4+ 90 )، تكفل محمد كنو من خلالها بتسجيل هدف التعادل للأزرق، والعودة للمباراة.
كما خسر الوداد خدمات اللاعب يحيى جبران الذي خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الوداد اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الدقيقة الـ94 من زمن الشوط الإضافي الأول خسر الهلال "كنو" بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الدقيقة الـ104 أضاع لاعب الهلال موسى ماريغا فرصة التقدم.
وفي الشوط الإضافي الثاني لم تتغير الحال حتى بلغت المباراة ركلات الترجيح.
ابتسمت ركلات الترجيح للهلال بنتيجة 5/ 3؛ ليتأهل إلى نصف النهائي لمقابلة فلامنجو البرازيلي.