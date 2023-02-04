كأس العالم للأندية: الهلال السعودي إلى نصف النهائي على حساب الوداد المغربي

تأهَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية على حساب شقيقه الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 5/ 3، بعد نهاية الشوطَين الأصليَّين والشوطَين الإضافيَّين 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المغرب (في الرباط).