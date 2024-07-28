غداً.. أخضر السلة للشباب يواجه نظيره العماني في افتتاح البطولة الخليجية

يفتتح المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة غداً الاثنين، أولى مبارياته أمام نظيره العماني عند الساعة 5 عصراً في البطولة الخليجية للشباب المؤهلة لبطولة آسيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي تستضيفها الكويت، فيما يواجه مستضيف البطولة منتخب الكويت نظيره البحريني عند الساعة ٧ مساء في اللقاء الثاني .
واستعد المنتخب السعودي للبطولة في معسكر في البوسنة ولعب خلالها عدداً من المباريات الودية، وضمت قائمة الأخضر المشاركة في البطولة اللاعبين: ( رضا المطرود – محمد الأحمد – حسن الزواد- علي موسي – جهاد الهوساوي – أمجد عتيق -عبدالرحمن المباركي- علي العمران – خالد اللبودي – محمد خفاجي – سالم البرير- فهد الطوخي).
ويشرف على المنتخب إدارياً الأستاذ حمود المالكي والإداري الأستاذ أحمد المهنا، وفنياً المدرب تانير جوناي ومساعداه سلمان الثواب ورأفت مكي، وأخصائي علاج طبيعي سليم الشيخ .
من جهته أوضح المشرف على المنتخب الأستاذ حمود المالكي أن المنتخب يسعى إلى تقديم أفضل مستوياته والمنافسة على البطولة، وفي نفس الوقت إعداد لاعبين للمستقبل، مؤكداً ان البطولة ستشهد تنافساً قوياً لتقارب المستوى الفني للفرق، لافتاً أن منتخب الشباب يضم عناصر شابة ومميزة و بإذن الله نواة للمنتخب الأول بالقريب، وثمن المالكي الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا المنتخب وتوفير جميع الاحتياجات خلال مراحل الإعداد وذلك للظهور بمستوى جيد يعكس تطور كرة السلة السعودية.