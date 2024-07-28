غداً.. أخضر السلة للشباب يواجه نظيره العماني في افتتاح البطولة الخليجية

من جهته أوضح المشرف على المنتخب الأستاذ حمود المالكي أن المنتخب يسعى إلى تقديم أفضل مستوياته والمنافسة على البطولة، وفي نفس الوقت إعداد لاعبين للمستقبل، مؤكداً ان البطولة ستشهد تنافساً قوياً لتقارب المستوى الفني للفرق، لافتاً أن منتخب الشباب يضم عناصر شابة ومميزة و بإذن الله نواة للمنتخب الأول بالقريب، وثمن المالكي الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا المنتخب وتوفير جميع الاحتياجات خلال مراحل الإعداد وذلك للظهور بمستوى جيد يعكس تطور كرة السلة السعودية.