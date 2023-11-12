لا يتوقف عن تسجيل الأهداف.. صحف عالمية تشيد برونالدو عقب هدفه أمام الوحدة

أشادت صحف عالمية بأداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر المتألق مع فريقه، واستمرار تصدُّره هدّافي بطولة الدوري السعودي.
وقاد رونالدو أمس السبت فريقه للفوز على نظيره الوحدة بنتيجة (3 / 1)، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "daily mail": "يواصل كريستيانو رونالدو؛ مستواه المثير للإعجاب مع النصر، فقد سجّل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً هدفه الـ 16 هذا الموسم بجميع المسابقات؛ ليظل على قمة قائمة هدّافي الدوري السعودي للمحترفين.
وأضافت الصحيفة: "رونالدو واصل تألقه التهديفي في الدوري السعودي للمحترفين بعد تسجيله الهدف الثالث في فوز النصر على الوحدة 3 / 1، ليضمن بقاء النصر في المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الصدارة".
وعلّقت صحيفة "Record": "رونالدو يسجّل ويساعد النصر على الثبات في ملاحقته للهلال، فقد أحرز اللاعب البرتغالي الدولي هدف الفوز على أرض الوحدة".
وكتبت صحيفة "Digisport": "رونالدو هدّاف البطولة السعودية يسجّل أحد أسهل الأهداف في مسيرته، ليعزّز موقعه في صدارة الهدافين بـ 13 هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن الصربي ميتروفيتش لاعب الهلال".
وقالت صحيفة "the national": "كريستيانو رونالدو يسجّل مرة أخرى ويسهم في فوز النصر بالدوري الممتاز، واصل كريستيانو مستواه الممتاز في 2023، حيث قاد النصر للفوز 3 / 1 على الوحدة في الدوري السعودي.
واستطردت الصحيفة:" لقد كانت عودة مرحباً بها، حيث لم يشارك رونالدو مع النصر في مباراة دوري أبطال آسيا ضد الدحيل عندما قرّر المدرب لويس كاسترو إراحة قائد النادي، لكنه عاد متشوقاً للانطلاق، واستمرار إضافة اسمه إلى قائمة الهدّافين".