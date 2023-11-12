لا يتوقف عن تسجيل الأهداف.. صحف عالمية تشيد برونالدو عقب هدفه أمام الوحدة

واستطردت الصحيفة:" لقد كانت عودة مرحباً بها، حيث لم يشارك رونالدو مع النصر في مباراة دوري أبطال آسيا ضد الدحيل عندما قرّر المدرب لويس كاسترو إراحة قائد النادي، لكنه عاد متشوقاً للانطلاق، واستمرار إضافة اسمه إلى قائمة الهدّافين".