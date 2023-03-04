توج الفائزين.. محافظ الأحساء يتقدم المتسابقين في سباق "الحسا تركض"

وفي ختام السباق توج محافظ الأحساء الفائزين؛ حيث حصل المتسابق سمير جوهر على المركز الأول، وداويت أدماسي على جائزة المركز الثاني والمتسابق أنور الغوث على المركز الثالث في سباق فئة المحترفين 12 كيلو، أما فئة الهواة رجال 6 كيلو، فحصل المتسابق رايد الجدعاني على المركز الأول، وصالح الشيباني على المركز الثاني، ووسام الفاربي على جائزة المركز الثالث.