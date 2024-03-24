احتضنتها دبي لمدة 8 أيام .. ختام معسكر صقور المستقبل

وتهدف المعايشة إلى تعزيز كفاءة المدربات الوطنيات واندماجهن مع مدربين دوليين محترفين. ويُدَرَّب على جانبين النظري، والعملي، إذ وقع الاختيار على ثلاث مدربات حاصلات على رخص تدريبية من دورات الاتحاد السعودي، وهن العنود علي، مريم بهزدا، ندى عبدالله.