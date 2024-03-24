رياضة
احتضنتها دبي لمدة 8 أيام .. ختام معسكر صقور المستقبل
تحت إشراف "مونيكا ستاب" المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية
اختتمت رحلة معايشة مدربات مركز التدريب الإقليمي للناشئات، لمعسكر صقور المستقبل، أمس الأحد، بعد أن استمررن لمدة ثمانية أيام في دبي الإماراتية تحت إشراف مونيكا ستاب المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية.
وتهدف المعايشة إلى تعزيز كفاءة المدربات الوطنيات واندماجهن مع مدربين دوليين محترفين. ويُدَرَّب على جانبين النظري، والعملي، إذ وقع الاختيار على ثلاث مدربات حاصلات على رخص تدريبية من دورات الاتحاد السعودي، وهن العنود علي، مريم بهزدا، ندى عبدالله.